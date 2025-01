Sciopero, la Provincia corre ai ripari

Lo sciopero indetto dagli studenti del Liceo ‘Orsini-Licini’ per la giornata di ieri, è servito a focalizzare la situazione in cui purtroppo versano gli edifici scolastici cittadini. Ieri mattina sono stati tanti i ragazzi che si sono ammassati davanti all’ingresso del Liceo Scientifico, ma c’erano anche insegnanti, politici, sindacalisti e semplici cittadini. Subito dopo il Servizio Patrimonio ed Edilizia Scolastica della Provincia ha emesso un comunicato con cui ha annunciato di aver "attivato prontamente la ditta preposta per eliminare il malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento del Liceo Scientifico Orsini. Il guasto è stato individuato e si sta lavorando per la più rapida risoluzione del problema – hanno scritto in una nota – che ha creato comprensibili disagi all’attività didattica. Da evidenziare che gli impianti dell’istituto sono stati realizzati diversi anni fa e che l’intero edificio sarà oggetto di cospicui interventi. In particolare, sono già state effettuate le gare che prevedono, per il Liceo Orsini, oltre 6 milioni di euro sia per l’adeguamento sismico che per l’efficientamento energetico. Il Presidente Loggi e la Consigliera provinciale Silvestri incontreranno la prossima settimana i rappresentanti della Consulta degli Studenti per ascoltare esigenze e suggerimenti".

Sulla manifestazione degli studenti è intervenuto anche il consigliere comunale Alessio Poli che assieme all’assessore Donatella Ferretti e al sindaco Marco Fioravanti, ha voluto esprimere piena solidarietà agli studenti: "Come ex rappresentante d’istituto – ha detto Poli – so cosa significa far sentire la propria voce per un bene nobile. Sabato scorso abbiamo incontrato più di venti rappresentanti d’istituto e di consulta per farci portavoce verso la provincia delle criticità dei plessi scolastici".

Anche Enzo Di Vita, segretario Generale della Flc Cgil di Ascoli ha espresso solidarietà: "Seguiamo con la massima attenzione le iniziative degli studenti del Liceo Scientifico e Artistico alle quali si sono uniti anche ragazzi di altri istituti. Il grido di allarme non va sottovalutato avvicinandosi al terzo anniversario della morte di Giuseppe Lenoci, lo studente di Monte Urano morto durante una esperienza di alternanza scuola-lavoro".

Ieri sera, infine, è arrivata la nota della Dirigente Scolastica, Cinzia Pettinelli, che ha prolungato anche alla giornata odierna la sospensione delle lezioni per le classi attualmente senza riscaldamento e relative all’ala storica dell’edificio di via Faleria. Non ci sono problemi invece per le altre aule dove il riscaldamento funziona regolarmente. Domani le lezioni dovrebbero riprendere in tutte le classi.

Valerio Rosa