Sciopero rifiuti, mastelli e sacchi restano in strada

CronacaSciopero rifiuti, mastelli e sacchi restano in strada
18 ott 2025
MATTEO PORFIRI
Cronaca
Sacchetti e mastelli rimasti davanti alle case e raccolta porta a porta saltata per un giorno: decine di lavoratori, anche nel Piceno, hanno aderito allo sciopero nazionale indetto ieri da Cgil, Cisl, Uil e Fiadel per il comparto dei servizi ambientali. La protesta delle lavoratrici e dei lavoratori dell’igiene ambientale in tutta Italia "per un giusto salario, sicurezza e rispetto della professione".

"Il contratto è futuro, questo è lo slogan dello sciopero proclamato in modo unitario e su un chiaro mandato da parte delle lavoratrici e dei lavoratori del settore. Una campagna vertenziale chiara e ragionevole che chiede più sicurezza e più tutele per chi lavora ogni giorno lavora negli impatti e nelle strade, veri aumenti salariali per restituite il potere di acquisto perso a causa dell’inflazione e una classificazione del personale che riconosca il valore e la dignità del lavoro. Richieste di buon senso volte sia a migliorare le condizioni materiali di chi quotidianamente si prende cura delle nostre comunità, del nostro ambiente e della nostra salute sia a garantire un servizio più efficiente ed efficace a tutta la cittadinanza".

La voce fuori dal coro, però, è stata quella dell’Ugl Psa (Partecipate Servizi Ambientali), che non ha condiviso le motivazioni della protesta. "Si tratta di un’iniziativa incoerente e strumentale perché lo sciopero è stato indetto dalle stesse organizzazioni che hanno sottoscritto i Ccnl Fise Assoambiente/Utilitalia nel lontano 2016", spiega Stefano Andrini, segretario nazionale Ugl Psa. Secondo lui, tale sciopero sarebbe un tentativo di recuperare gli errori commessi in passato, che a suo dire avrebbero peggiorato le condizioni contrattuali dei lavoratori".

