Scivola mentre lavora su un tubo. Grave operaio

Ennesimo infortunio sul lavoro, proprio nei giorni in cui, dai dati Inail, si apprende che incidenti e decessi nelle Marche in un anno sono raddoppiati.

Sono serie le condizioni di un uomo vittima ieri di un incidente sul lavoro avvenuto nel territorio di Arquata. Poco prima delle 13.30, in località Tufo l’operaio era impegnato in un intervento su una tubazione. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, il lavoratore sarebbe scivolato mentre operava, riportando seri traumi a entrambi gli arti inferiori.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del presidio montano, che hanno prestato assistenza nelle delicate fasi di soccorso insieme al personale sanitario del 118. L’uomo è stato stabilizzato e successivamente immobilizzato su una barella. Vista la gravità delle ferite, è stata richiesta anche l’intervento dell’eliambulanza, che ha provveduto al trasferimento in codice rosso al Trauma Center dell’ospedale regionale di Torrette di Ancona, dove l’uomo è stato affidato alle cure dei medici.

Sul luogo dell’incidente erano presenti anche i carabinieri, che hanno messo in sicurezza l’area, e il personale dello SPSAL (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dell’Asur, impegnato nei rilievi di legge per accertare la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali profili di sicurezza sul posto di lavoro.