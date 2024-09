Scivola nella scarpata alla guida dell’auto: ferita una donna

La strada provinciale che da Monteprandone scende sulla nazionale in contrada Ragnola, ancora teatro di uno spettacolare incidente. E’ accaduto nelle prime ore di ieri ed ha visto coinvolta R. G. di 78 anni, residente a Monteprandone, che era alla guida della sua Fiat Panda. Mentre si dirigeva verso la statale Adriatica, la donna ha perso il controllo dell’utilitaria che prima ha colpito di striscio la fiancata di un’auto in sosta lungo la strada, poi è scivolata lungo la scarpata piombando contro la recinzione di un’abitazione. In stato confusionale, la donna è riuscita a fare manovra ed a risalire sulla strada provinciale percorrendo circa un chilometro per poi fermarsi sul ciglio della strada. Un automobilista che la stava seguendo e che aveva notato il zigzagare della Fiat Panda si è fermato ed ha chiesto alla donna se aveva bisogno di aiuto. A quel punto è scattata la richiesta di soccorso e la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un equipaggio della potes di San Benedetto, i vigili del fuoco ed i carabinieri. La donna è stata stabilizzata a bordo dell’ambulanza e poi trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto in codice giallo.