Scocca l’ora delle risate. Le chiavi a Re Carnevale: sede al foyer del Ventidio

Con la cerimonia di consegna della tradizionale chiave della città da parte del sindaco Marco Fioravanti a Re Carnevale, interpretato quest’anno da Enrico Petrucci vincitore della Mascherina d’Oro 2024, si è aperta ufficialmente l’edizione 2025 del Carnevale di Ascoli. La cerimonia avvenuta all’interno del Foyer del Teatro Ventidio Basso è stata abbinata ad una ulteriore novità: l’inaugurazione della sede dell’Associazione Carnevale di Ascoli scelta dall’amministrazione comunale proprio all’interno del teatro Ventidio Basso, in un locale adiacente al Foyer. Una saletta accogliente che sarà utilizzata per le riunioni dell’Associazione e come punto di riferimento. La decisione del sindaco Fioravanti è stata proprio mirata al voler concedere per la prima volta un punto di riferimento ufficiale per la manifestazione carnascialesca e, quindi, all’associazione ’Il Carnevale di Ascoli’ che si occupa dell’organizzazione. "L’attesa è quasi finita – ha dichiarato il primo cittadino – siamo pronti per la grande festa. Oggi consegno ufficialmente le chiavi della città a Re Carnevale Enrico Petrucci e mi raccomando diamo spazio al divertimento e all’allegria".

Successivamente il sindaco e il presidente dell’associazione ’Il Carnevale di Ascoli’ Marco Olori hanno tagliato il nastro inaugurale della nuova sede dopo aver sottolineato l’importanza del Carnevale di Ascoli ancor più a seguito dei risultati della ricerca del dottor Augusto Agostini che confermano con documentazione certa l’esistenza della kermesse carnascialesca già nel 1229. Presenti alla cerimonia oltre a Re Carnevale, anche le due maschere tradizionali ascolane: Buonumor Favorito interpretato da Amedeo Lanciotti e ‘Lu Sfrigne’ interpretato da Roberto Lauretani. I due personaggi storici del Carnevale di Ascoli domani, Giovedì Grasso, in occasione della sfilata degli studenti degli Istituti scolastici, sfileranno con i due nuovi abiti donati dall’azienda Graziano Ricami di Graziano Giordani. Il sindaco ha infine confermato che anche quest’anno il Carnevale di Ascoli sarà trasmesso in diretta streaming sui canali ufficiali social e sul canale ufficiale YouTube.

Valerio Rosa