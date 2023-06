"Scogliera affondata, ecco perché"

La notizia della scogliera frangiflutti affondata poco dopo la sua realizzazione a nord della foce del torrente Tesino ha varcato i confini nazionali ed è approdata all’università di Utrecht, in Olanda, dove vive il professor Paolo Stocchi, originario urbinate, ricercatore esperto di erosioni costiere. Laureato in scienze ambientali, Stocchi è membro dell’Istituto per i cambiamenti climatici di Urbino, docente all’università di Utrecht e senior Scientist al Nioz Istituto Oceanografico Olandese.

Leggendo il nostro articolo sulla scogliera affondata a poche decine di metri dalla foce del fiume, che idea si è fatto?

"Non entro nel merito del progetto perché non sono un tecnico ma uno scienziato che si occupa dei cambiamenti climatici. Posso dire che da 40 anni a questa parte la costa marchigiana è chiusa per l’80% da scogliere che non hanno messo fine al problema delle erosioni. Prima di realizzare queste strutture fatte di massi per bloccare le onde, andrebbero eseguite simulazioni numeriche dei processi idrodinamici nelle quali vengono inserite le strutture che si vogliono costruire, simulando anche eventi di mareggiate estreme per vedere la performance della struttura e gli effetti sulla linea di costa e dove si spostano i sedimenti. Fare una simulazione di questo tipo basta poco. Mi chiedo, a livello più ampio, perché non interagire con noi scienziati per avere più pareri e capire se ha senso una struttura in quel posto. Il problema è che abbiamo preso spazio a tutto ciò che sarebbe dovuto rimanere lì, dove abbiamo portato cemento e asfalto a poco dalla battigia".

In merito al Tesino?

"La foce del Tesino è un classico esempio. A nord e a sud ci sono le scogliere che bloccano il moto ondoso ma alle estremità, per via della diffrazione e della rifrazione accade che le onde curvano e vanno verso la costa non protetta. C’è il varco e si aumento l’erosione, per cui una scogliera richiede un’altra scogliera e così non abbiamo più tratti di costa aperta. Il mancato apporto di sedimenti ha creato un budget negativo e le mareggiate tendono a togliere il materiale, che viene portato a largo".

A che punto sono gli studi che ste conducendo selle erosioni costiere?

"Gli studi che stiamo facendo sul trasporto dei sedimenti, effetti della vegetazione costiera che trattiene il sedimento, ci dicono che non ha senso spendere tanto, poiché il livello marino salirà rapidamente. Le scogliere possono frenare le onde ma non il livello del mare. In Olanda non usiamo materiali rigidi, ma ripascimenti con la sabbia presa a largo. Sulla costa adriatica non funzionerebbe più per via delle foci e delle scogliere già costruite".

Marcello Iezzi