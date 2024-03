Scogliere frangiflutti, atteso l’intervento a Cupra Marittima

Pronti a partire i lavori di ricarica di alcune scogliere frangiflutti lungo la fascia costiera nella zona nord della Riviera delle palme. Materiale già pronto a Pedaso dov’è atteso nei prossimi giorni l’arrivo del pontone della ditta I.C.M. che dovrà procedere alla riprofilatira di alcune scogliere frangi flutti davanti ai camping Led Zeppelin e Calypso di Cupra Marittima. Lavori autorizzati dalla Regione e dal Comune, per conto dei privati che pagheranno l’intervento che ha un valore complessivo, iva inclusa, di 35mila euro. Approvato dalla Regione anche il progetto e il finanziamento per la sistemazione della scogliera frangiflutti a nord della foce del Tesino, realizzata l’anno scorso, per un costo di circa 300mila euro, di cui 90mila del bilancio comunale, e subito parzialmente sprofondata. Un fenomeno che adesso dovrà essere superato con un nuovo intervento che prevede l’allungamento della barriera di circa 15 metri con relativa riprofilatura.