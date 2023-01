Scogliere frangiflutti, partito il cantiere

Le maestranze della ditta pugliese Di Carlo, affidataria dei lavori di realizzazione della scogliera frangi flutti a nord della foce del Tesino, hanno iniziato ad allestire l’area di cantiere sulla terraferma, depositando il materiale inerte, che servirà ad allungare verso sud l’attuale linea di protezione. "Andiamo finalmente a risolvere un problema annoso che attendevamo da diverso tempo. La zona è molto frequentata in tutte le stagioni dell’anno e in periodi di mareggiate abbiamo spesso dovuto interdire alcuni tratti per ragioni di sicurezza – afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Manolo Olivieri – L’opera, infatti, va a completare le misure antierosione esistenti in quel tratto di costa, da anni soggetto a violente mareggiate e smottamenti di terreno che rischiavano di cambiare l’aspetto morfologico del luogo. Solo negli ultimi anni, per la manutenzione delle scogliere esistenti e il rifacimento della scarpata di ghiaia che sostiene l’area verde, sono stati spesi oltre 300mila euro di fondi regionali". I costi dell’investimento, di 330mila euro, sono coperti per 231.000 euro con fondi regionali e per 99.000 con fondi comunali, attraverso la stipula di un mutuo.