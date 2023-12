Scolarizzazione nello Zimbawe, caccia ai volontari per i bambini

La città di Grottammare è tra quelle ospitanti il Rise Against Hunger Italia, un evento di volontariato destinato al sostegno dei programmi di scolarizzazione nello Zimbawe. Si terrà sabato 16 dicembre, nei locali del Centro sociale Ischia I a partire dalle 10.30. È aperto il reclutamento di 50 volontari che dovranno dar vita a una catena di montaggio in cui verranno confezionati kit contenenti 5 semplici ingredienti: riso, soia, verdure disidratate, vitamine e sali minerali, in grado di soddisfare il fabbisogno di un bambino per un intero anno scolastico.L’obiettivo è confezionare insieme più di 10.000 pasti. Chi volesse partecipare a questa emozionante esperienza di solidarietà, inclusiva, può iscriversi al seguente link: https:bit.ly40WUkuV "Siamo molto felici di ospitare questa iniziativa nel nostro territorio – dichiarano l’assessore all’Inclusione sociale Monica Pomili e la consigliera all’Intercultura Martina Sciarroni –, in un periodo storico dove la solidarietà e la vicinanza verso il prossimo stanno diventando sempre più ostili. Attraverso questa esperienza, vogliamo dare un segnale, chiedendo alla cittadinanza di partecipare per mettere semplicemente a disposizione il proprio tempo: questo può cambiare la vita di qualcun altro".

Rise Against Hunger è un’organizzazione internazionale no profit impegnata nella lotta contro la fame nel mondo attraverso la distribuzione di cibo e altri aiuti umanitari in favore delle popolazioni in grave stato di emergenza. Parallelamente all’iniziativa di confezionamento, Rise Against Hunger Italia ha avviato anche una campagna di raccolta fondi specifica "Grottammare per i bambini in Africa". Tramite il codice di tracciamento sarà possibile seguire i pacchi confezionati sul sito: www.riseagainsthunger.itla-trahcciabilita fino alla loro consegna nelle scuole.

Marcello Iezzi