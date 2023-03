"Scomparsa anche una targa in travertino"

Travertino scomparso: la saga continua. A segnalare la nuova sparizione è ancora una volta ‘Ascoli Nostra’, pronta a organizzare un nuovo censimento delle opere. La scorsa settimana l’associazione ci aveva segnalato la scomparsa di un prezioso stemma in via Tribù Fabia e, a distanza di pochi giorni, ci ha inviato un’altra segnalazione. "Oltre agli stemmi scomparsi – dicono i volontari – ora forse bisogna preoccuparsi anche delle targhe di travertino della toponomastica cittadina". Ascoli Nostra ha notato che in Via dei Tessitori la targa in travertino era stata staccata per il rifacimento della facciata dell’immobile. "Da diversi giorni è scomparsa dalla vista, speriamo ricompaia presto".