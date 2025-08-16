Ritrovata la cercatrice di funghi scomparsa nei boschi

Ascoli, 16 agosto 2025 – È stata ritrovata dai soccorritori che stavano operando in zona, Soccorso alpino e Vigili del fuoco del Presidio di Arquata del Tronto, la cercatrice di funghi che non rispondeva ai richiami dei familiari. La donna era scivolata in una zona impervia e non riusciva più a muoversi. Una volta immobilizzata su una barella è stata condotta fino al punto

d’incontro con i sanitari che le hanno prestato le prime cure prima del trasporto in ospedale. La donna n on aveva fatto rientro da un'escursione per la raccolta di funghi. L'allarme era scattato intorno alle 13, quando i familiari, non vedendola arrivare al punto concordato per il ritrovo, avevano chiesto l'intervento dei soccorsi.