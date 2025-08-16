Ritrovata la cercatrice di funghi scomparsa nei boschi

Ascoli, 16 agosto 2025 – È stata ritrovata dai soccorritori che stavano operando in zona, Soccorso alpino e Vigili del fuoco del Presidio di Arquata del Tronto, la cercatrice di funghi che non rispondeva ai richiami dei familiari. La donna era scivolata in una zona impervia e non riusciva più a muoversi. Una volta immobilizzata su una barella è stata condotta fino al punto
d’incontro con i sanitari che le hanno prestato le prime cure prima del trasporto in ospedale. La donna non aveva fatto rientro da un'escursione per la raccolta di funghi. L'allarme era scattato intorno alle 13, quando i familiari, non vedendola arrivare al punto concordato per il ritrovo, avevano chiesto l'intervento dei soccorsi.
La donna era scomparsa tra le località San Giovanni e San Cerbone, nei pressi di Monte Pidocchi, a oltre 1.400 metri di quota: un'area impervia, caratterizzata da fitti boschi e sentieri poco agevoli. I Vigili del fuoco del presidio di Arquata del Tronto sono arrivati sul posto con diverse squadre impegnate a terra, e hanno battuto sentiero per sentiero per rintracciare la donna. In supporto alle ricerche si è alzato in volo l'elicottero Drago 156 del Reparto volo di Pescara.