Scomparso un 30enne ad Ascoli: ricerche in corso

Ascoli, 7 agosto 2023 – Ansia per un 30enne di Ascoli. Sono infatti in corso dalle 20 le ricerche del ragazzo di cui non si hanno più notizie.

Il 30enne ha infatti lasciato l'auto nella frazione di Mozzano. Di lui sono poi perse le tracce ed è stata fatta una segnalazione di scomparsa ai carabinieri.

In azione per le operazione di ricerca, oltre ai militari dell'Arma, anche i vigili del fuoco e il soccorso alpino.

Notizia in aggiornamento