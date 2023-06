Scomparso da giorni Ritrovato morto 50enne

Era scomparso da casa nei giorni scorsi. Erano stati i familiari, venerdì, a lanciare l’allarme. Romano Pallotti di 50 anni, residente a Magliano di Tenna, era stato visto l’ultima volta quella mattina al bar. Subito si era messa in moto la macchina dei soccorsi: carabinieri, volontari della protezione civile e residenti del piccolo borgo dell’entroterra uniti per cercarlo. L’Amministrazione aveva anche pubblicato sul profilo ufficiale del Comune un invito ai cittadini a segnalare avvistamenti in giro sul territorio. Romano Pallotti è stato ritrovato senza vita vicino al fiume Tenna, nel tardo pomeriggio di ieri con l’ausilio di un elicottero.

a.c.