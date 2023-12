Sconforto nella marineria:: "Carburante troppo caro"

Carburante ancora caro e scarsità di pesce azzurro: sono queste le problematiche sentite dalla marineria sambenedettese, soprattutto dagli armatori che pescano ‘piccolo pelagico’ – sarde e acciughe – e che sperano in un miglioramento nel 2024, in special modo nelle politiche del fermo biologico. "Con il gasolio fermo ad 80 centesimi ci troviamo sempre in difficoltà – spiega Enzo Raffaele – il carburante costa molto e la vendita del pesce, anche se subisce un naturale rialzo dei prezzi, difficilmente ci permette di compensare".

Con prezzi del genere un pieno di gasolio può venire a costare anche 15mila euro, per una spesa giornaliera di 1.400 euro. Si tratta, peraltro, di una stima media: le imbarcazioni più grandi hanno, per forza di cose, costi maggiori. Il mercato natalizio presenta, tradizionalmente, numeri molto favorevoli: il prezzo aumenta, ma per sfruttare la situazione le imprese devono trarre a riva la massima quantità di prodotto. E anche qui ci sono ostacoli. "L’aumento dei prezzi è compensato, nostro malgrado, dalla scarsità del pescato – continua l’armatore – c’è poco pesce azzurro per via dei tonni e degli altri predatori che se ne nutrono. Fatichiamo ad avere uno stock soddisfacente".

Buone notizie arriverebbero per l’anno prossimo, visto che il prossimo fermo per le acciughe dovrebbe esserci, salvo ripensamenti, ad agosto. Così era stato richiesto dalla categoria, che anni fa aveva proposto al Ministero dell’Agricoltura di istituire due mesi di stop consecutivi fra agosto e settembre, sia per le acciughe sia per le sarde. Per quest’ultima specie, invece, il fermo dovrebbe esserci ad ottobre. L’importante è andare in mare a novembre, periodo di massima presenza del piccolo pelagico. Il compromesso quindi sarebbe accettabile, come anche scritto nella lettera inviata al Dipartimento Pesca nel 2022 da una cordata di 22 armatori: in questa, gli imprenditori chiedevano anche l’istituzione di quote, cioè la quantità di prodotto che ogni unità di pesca può portare a riva. Per il calcolo delle quote si suggeriva di prendere in considerazione i dati di catture operate nel quinquennio precedente l’annualità in corso.

La lettera inoltre consigliava di evitare un’assegnazione di quote per segmento o per areale, che avrebbe potuto determinare situazioni di conflittualità tra le imprese. Nessuna risposta ufficiale, però, è mai pervenuta ai richiedenti: sale lo sconforto nella marineria, per la distanza percepita dalle istituzioni nazionali.

Giuseppe Di Marco