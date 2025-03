Scontri post partita: scambio di persona

Ascoli, 30 marzo 2025 – Una specie di incubo ha vissuto negli ultimi 10 mesi un 21enne ascolano, irreprensibile studente in ingegneria, finito nell’inchiesta della Procura con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale a seguito degli scontri nel post Ascoli-Pisa del 10 maggio 2024 per la retrocessione dell’Ascoli in serie C. Nei confronti suoi e di altri 11 indagati era stato emesso anche un Daspo di 2 anni, che si era aggiunto a quello comminato ai primi quattro arrestati che hanno già definito la loro posizione in un processo celebrato con rito abbreviato. A seguito di indagini difensive effettuate dall’avvocato Umberto Gramenzi, è emerso infatti che si è trattato di un errore di persona. Il 21enne era stato indagato dalla magistratura ascolana dopo aver visionato le immagini delle telecamere di sicurezza dello stadio Del Duca e degli agenti della Questura di Ascoli in servizio quel giorno. In effetti l’istantanea di quel ragazzo appeso alla recinzione dello stadio sembrava corrispondere con quella del 21enne ascolano che ai genitori inviperiti ha sempre sostenuto però di non essere lui. Era andato alla partita – ha assicurato - ma senza partecipare agli scontri. “Inizialmente non è stato facile credergli, in quanto la somiglianza c’era fra lui e il soggetto inquadrato dalla telecamera – spiega l’avvocato Gramenzi –, ai primi dubbi ho subito fatto svolgere una perizia ad un consulente che ha accertato, senza ombra di dubbio, che effettivamente si trattava di un’altra persona. Non era il mio assistito dunque e dell’esito della perizia ho dato comunicazione alla Procura di Ascoli che ha archiviato la sua posizione, scagionandolo da ogni accusa”.

E’ stato fondamentale agire in fase preliminare. “Sì, perché se avessi chiesto una perizia successivamente, nel frattempo sarebbe stato gravato da carichi pendenti, penalizzanti nella partecipazione a concorsi, cercare lavoro, etc” aggiunge l’avvocato Gramenzi. Il penalista ha già presentato istanza alla Questura affinché sia revocato il Daspo a carico del 21enne ascolano. “L’Ascoli è la sua passione e non è giusto che non possa seguire le partite, visto che l’accusa nei suoi confronti si è rivelata palesemente infondata”. Per la cronaca, ricordiamo che sono stati nel frattempo condannati a 8 mesi di reclusione ciascuno i primi quattro ultrà finiti nei guai dopo Ascoli-Pisa. A giorni è attesa la conclusione delle indagini per gli altri 11, successivamente indagati.