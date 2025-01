Scontri tra tifosi a L’Aquila, in arrivo una valanga di Daspo

Ieri mattina a L’Aquila si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto dei tre tifosi aquilani che hanno preso parte agli scontri nel dopo partita fra L’Aquila e la Sambenedettese. Il giudice ha convalidato il provvedimento emesso dalla questura del capoluogo abruzzese nei confronti di Fabio Ambrogi, 49 anni, Alessio Catelli, 27 anni, e Vincenzo Fracassi, 34 anni, tutti del luogo, noti alle forze dell’ordine. Per loro il giudice ha disposto l’obbligo di firma tre volte a settimana in attesa del processo del 5 marzo. Gli stessi sono stati già muniti di Daspo firmato dal questore de L’Aquila. La visione delle immagini del parapiglia, durante il quale i tifosi se le sono date a calci, pugni, colpi di aste delle bandiere, continua ma sembra ormai certo che al termine degli accertamenti i Daspo fioccheranno: secondo alcune fonti si parla di decine e decine di tifosi, forse una cinquantina. Tutti i partecipanti agli scontri sono stati identificati dal personale della Digos diretti da Roberto Mariani e saranno denunciati e muniti di Daspo. La questura aquilana ora è in attesa di ricevere le comunicazioni della Digos di Ascoli e del commissariato di San Benedetto che stanno cercando di identificare i tifosi che hanno partecipato. Gli investigatori stanno facendo l’elenco dei tifosi che nei prossimi giorni dovrebbero ricevere il Daspo: secondo alcune fonti, almeno per ora, potrebbero essere sei o sette.

Marcello Iezzi