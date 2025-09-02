Scontro auto-moto: un ferito

La settimana si è aperta esattamente come si era conclusa, con gli ennesimi incidenti che hanno visto coinvolti automobilisti e motociclisti. Una scena che lungo le strade della Riviera si registra più volte nell’arco di una giornata e per la durata di tutta la stagione. Ieri ci sono stati due incidenti, entrambi lungo la statale Adriatica. Il primo a San Benedetto nelle vicinanze di piazza Nardone, dove il motociclista, R. B. di 67 anni, residente nel comune di Monteprandone, è entrato in collisione con una Fiat 500. L’uomo è caduto subendo alcune contusioni e ferite, per cui è stato chiesto l’intervento del 118 che ha inviato un equipaggio della potes. I sanitari hanno stabilizzato il paziente e poi l’hanno trasportato al pronto soccorso in codice giallo per gli accertamenti del caso.

Più grave quello accaduto nel pomeriggio davanti alla caserma della guardia di Finanza, a Porto d’Ascoli, dove due ragazzi di 17 anni in sella a uno scooter hanno tamponato un camion che trasportava materiali edili. C.G. è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Ancona, mentre C.C. è stato trasferito al Madonna del Soccorso in codice di media gravità. In entrambi i casi ci sono stati lunghi incolonnamenti.

ma. ie.