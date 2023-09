Scontro auto-scooter: ragazza ferita

La strada provinciale che dalla Nazionale, zona Ragnola, collega Monteprandone, ancora una volta teatro di un serio incidente stradale. Nella solita zona delle curve, in direzione dell’ex Way Not, vi è rimasta seriamente ferita una ragazza di 18 anni A. F. del luogo, che viaggiava in sella al suo scooter. La giovane si stava dirigendo verso Monteprandone quando, nell’affrontare una semicurva si è scontrata frontalmente con un’auto che stava scendendo. Si è trattato di un impatto piuttosto severo. La diciottenne è volata via dallo scooter ed è atterrata sul terreno al margine della carreggiata che, probabilmente, ne ha anche attutito l’impatto, ma i traumi potrebbero essere di una certa importanza. Scattata la richiesta di soccorso da parte degli automobilisti di passaggio, la centrale operativa del 118 di Ascoli ha inviato sul luogo del sinistro un equipaggio della Potes di San Benedetto. Verificata la dinamica dell’incidente, è stato richiesto l’invio dell’eliambulanza che è atterrata nella vicina piazzala di via Sgattorni. La paziente è stata stabilizzata a bordo dell’ambulanza e poi trasferita sul velivolo dov’è stata affidata al rianimatore del 118. La giovane, seppur molto dolorante in più parti del corpo, è rimasta sempre vigile, ed è stata trasferita al Trauma center dell’ospedale Dorico in codice rosso di secondo livello, ma non correrebbe pericolo di vita. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti ed hanno collaborato nella gestione della viabilità. Per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia della polizia locale di San Benedetto. La Provinciale per Monteprandone e tra le strade con più elevata incidentalità del territorio, nonostante il buon livello del manto stradale, della segnaletica ed i controlli che vi vengono eseguiti mensilmente con l’autovelox.

Marcello Iezzi