Scontro fra due auto sulla Salaria

Scontro fra due auto ieri mattina lungo la Salaria, sulla corsia direzione monti, a Villa Sant’Antonio, all’altezza del caffè Capolinea. Erano intorno alle 10, quando le due auto, per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si sono scontrate. Ad avere la peggio è stata la conducente dell’auto che ha tamponato: si è reso necessario l’intervento del 118. La donna è stata medicata sul posto e successivamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Mazzon. Illeso invece il conducente dell’altra auto. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale di Castel di Lama, che si sono occupati del traffico, che ha subito dei forti rallentamenti, infatti è stato deviato sulla via parallela. Sul logo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri del Radiomobile di Ascoli per i rilievi di legge.