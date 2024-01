Scontro Piceno Consind. Tira aria di cambiamento:: "Ma spetta solo ai soci"

"Siamo aperti a qualsiasi ipotesi di miglioramento o di trasformazione, in un processo di revisione che però spetta soltanto ai soci del Consorzio e che dovrà quindi passare obbligatoriamente attraverso il coinvolgimento degli organi istituzionali (Consiglio e Comitato Direttivo) e della Regione Marche". E’ pungente la puntualizzazione del direttivo del Piceno Consind in risposta all’annuncio di Comune, Camera di Commercio delle Marche e Confindustria Ascoli, di uno studio affidato all’Università Politecnica delle Marche per analizzare le prospettive dell’area industriale e il ruolo del consorzio. Sullo sfondo l’idea di un’Agenzia di Sviluppo. "Non nascondiamo il rammarico per non essere stati né contattati né consultati; ci mettiamo però a disposizione di Univpm per fornire tutte le informazioni e le idee necessarie per avere un quadro completo – e non di parte – sulla situazione". Dal Consind si sottolinea che dal 2021 si sta attuando un proprio progetto di Agenzia di Sviluppo.

"Lavoriamo già da tempo con Invitalia, con la Regione Marche e con la Federazione nazionale dei Consorzi Industriali per stimolare l’attrattività del territorio piceno tramite lo studio e la promozione di pacchetti insediativi per investitori provenienti anche dall’estero. Abbiamo inoltre stipulato due convenzioni per erogare alle aziende insediate nel Piceno Consind servizi finanziari e di medicina del lavoro a prezzi competitivi, mentre entro qualche settimana stipuleremo analogo accordo per i servizi di efficientamento energetico".

Il Fondo di Contrasto alla Deindustrializzazione, che ha destinato 22 milioni per finanziare circa 200 aziende del territorio, "è stato istituito grazie alla presenza del Piceno Consind quale ente territoriale di riferimento. Dopo il commissariamento fra 2009 e 2011, l’ente ha lavorato duramente per risanare i debiti pregressi, cercando nel contempo di erogare servizi alle aziende e ai Comuni soci".

Tra le critiche mosse al consorzio c’è proprio la situazione debitoria. "Proviene dalle gestioni precedenti il 2011 – la conclusione –; Consind è riuscito a ridurre significativamente l’esposizione verso banche e fornitori. Siamo consapevoli delle criticità che ancora rimangono, ma confidiamo che – tramite il potenziamento dei servizi esistenti e lo sviluppo di nuovi servizi – l’ente potrà proseguire nel risanamento e riequilibrio, nonostante il trasferimento della gestione della depurazione e dell’acquedotto industriale al Servizio idrico Integrato, che ha dimezzato il fatturato".

