Scontro sull’Ascoli Mare, ferito un 39enne

Un trentanovenne di Offida, che viaggiava sull’Ascoli-Mare in sella a una moto, si trova ricoverato all’ospedale di San Benedetto a seguito dei traumi subiti nello scontro con un furgoncino. Ieri mattina in direzione dello svincolo di Monsampolo per cause in corso d’accertamento da parte della polizia stradale, il centauro è caduto dopo l’urto con un furgoncino avvenuto al Km 21 in direzione Ascoli. E’ stato lo stesso conducente del mezzo a prestare aiuto al giovane e a chiedere i soccorsi. Sul luogo il 118 ha stabilizzato il paziente trasportato al pronto soccorsi in codice giallo. Al termine degli accertamenti diagnostici e clinici, i sanitari hanno ritenuto di valutare il quadro clinico in codice rosso, ma il trentanovenne non sarebbe in pericolo di vita. Gli agenti della polizia stradale si sono occupati anche della viabilità, a quell’ora piuttosto intensa. Ci sono stati momenti in cui i rallentamenti iniziavano appena dopo l’ingresso del casello autostradale di Porto d’Ascoli. Sul posto anche il personale del soccorso stradale per rimettere in sicurezza la carreggiata e spostare i mezzi coinvolti nell’incidente.