Scontro tra auto: due feriti

Due donne sono rimaste ferite in un incidente stradale accaduto intorno alle 8 di ieri in via Santa Caterina a Centobuchi di Monteprandone. Nello scontro, dalla dinamica spettacolare per i danni subiti da una delle due vetture, sono rimaste contuse due donne G.T. di 28 anni e G.C. di 63 anni che, per fortuna, non hanno subito danni importanti. Scattata la richiesta di soccorso, sul posto sono arrivati gli equipaggi della potes-118 che hanno stabilizzato le pazienti a bordo dell’ambulanza e poi le hanno trasportate al pronto soccorso di San Benedetto per gli accertamenti diagnostici. La ventottenne è stata giudicata con codice verde, mentre la sessantatreenne con codice giallo. Per i rilievi tecnici e stabilire le eventuali responsabilità del sinistro è intervenuta una pattuglia della polizia locale che si è occupata anche della viabilità, a quell’ora non intensa trattandosi di una via secondaria.