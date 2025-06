Scontro tra auto e moto: grave giovane

Un ragazzo di 27 anni, D. A. residente a Monteprandone, che viaggiava in sella alla sua moto, versa in gravi condizioni all’ospedale di Ancona a causa del trauma cranico e toracico subito nello scontro con un’Opel Corsa, condotta da A. C. donna di 77 anni della zona. Il sinistro è accaduto nella mattina inoltrata di ieri lungo la provinciale Salaria di Spinetoli, quartiere San Pio X in direzione della cantina Saladini Pilastri. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Offida, che si sono occupati dei rilievi e della viabilità. Secondo la prima ricostruzione sembra che il ragazzo fosse diretto verso mare, quando si è scontrato con l’auto che, pare, stesse svoltando, ma la dinamica è da confermare. Si è trattato di un incidente severo, il giovane centauro ha subito danni molto seri. Sul posto è arrivato un equipaggio della potes-118 di Offida, unitamente a un equipaggio di Centosoccorso di Centobuchi. Data la gravità del caso, la centrale del 118 di Ascoli ha fatto intervenire l’eliambulanza che è atterrata in un vicino campo per accelerare i soccorsi.

Il rianimatore, valutato che il paziente stava andando in coma, l’ha intubato per poterlo stabilizzare e trasportare al trauma center di Ancona. Nonostante il giovane indossasse correttamente il casco, ha subito un gravissimo trauma cranico. La prognosi è riservata. La conducente dell’Opel Corsa, lievemente contusa e sotto shock, è stata trasportata all’ospedale Mazzoni di Ascoli.

ma. ie.