Scontro tra auto e moto: un ferito trasportato in eliambulanza a Torrette

Un motociclista di 49 anni è rimasto ferito nello scontro con un’auto ed è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale di Torrette, ma le sue condizioni non sono apparse preoccupanti. L’incidente è accaduto intorno alle 16,30 lungo la strada Provinciale che da Grottammare sale verso Ripatransone. Lungo il rettilineo sul pianoro, in direzione del civico 157, l’auto ha iniziato la manovra per svoltare a sinistra e in quel momento il centauro stava per eseguire il sorpasso del veicolo. Questa sembra essere, al momento, la dinamica del sinistro che, a ogni modo, è in corso d’accertamento da parte dei carabinieri che hanno eseguito i rilievi tecnici dell’accaduto. Urtato con la parte anteriore dell’auto, il motociclista e caduto rimanendo contuso. Sul posto è intervenuto l’equipaggio della Potes -118 di San Benedetto che ha stabilizzato il paziente e l’ha trasportato al rendez vuos con il velivolo.