Scontro tra auto e scooter sulla Statale: due persone ferite

Due persone che viaggiavano in sella a uno scooter sono rimaste a seguito dello scontro con un’auto. L’incidente è accaduto intorno alle 13,30 di ieri lungo la statale Adriatica, nell’abitato di Grottammare, proprio all’incrocio con la provinciale Cuprense per Ripatransone. Il conducente dello scooter, G. M. di 44 anni ha subito i danni maggiori, ma non preoccupanti. Soccorso dal personale della Potes 118, è stato trasportato al Pronto soccorso di San Benedetto in codice giallo. All’ospedale è finita anche la donna che viaggiava sul sedile posteriore, che è rimasta contusa non in modo serio. Secondo la prima ricostruzione del sinistro, lo scooter, con le due persone a bordo, stava transitando lungo la Nazionale diretto verso sud quando giunto all’incrocio con la provinciale per Ripatransone si è scontrato con una Jeep, con targa Belga che, proveniente dalla direzione opposta, ha svoltato a sinistra per imboccare la Cuprense. Si è trattato di uno scontro piuttosto severo ma, per fortuna, entrambi gli occupanti dello scooter, nonostante la violenta caduta, non hanno subito danni gravi. Sul posto, insieme al personale della polizia locale che ha eseguito i rilievi di legge, anche i vigili del fuoco di San Benedetto.