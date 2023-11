Scontro tra auto in via Adriatico: due feriti

Un incidente è avvenuto ieri mattina in via Adriatico nel tratto fra lo svincolo della superstrada a Porta Cartara e lo svincolo per Porta Torricella. Per cause che sono al vaglio della polizia stradale intervenuta per i rilievi di legge, due auto si sono scontrate ed entrambe le persone che erano alla guida sono rimaste ferite, in maniera comunque non grave. Si tratta di due uomini, di 43 e 41 anni. L’impatto fra le due vetture è avvenuto frontalmente ed ha coinvolto, seppur lievemente, anche una terza autovettura, il cui conducente è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provveduto a soccorrere i due feriti e a trasportarli al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni per gli accertamenti. Sul luogo dell’incidente, oltre agli agenti della polizia stradale, sono inter venuti anche i vigili del fuoco che hanno pulito la strada dai liquidi fuoriusciti dal motore di una delle due auto, e agenti della polizia municipale che hanno regolato il traffico che ha subìto inevitabili rallentamenti. Il soccorso stradale ha rimosso le auto incidentate.