Scontro tra auto. Un ferito

Carambola in via Roma incrocio con via San Martino. E’ accaduto intorno alle 2 della notte fra sabato e domenica ed ha visto il coinvolgimento di tre auto con il ferimento di uno degli occupanti dei veicoli. Sul posto il 118 ha inviato un equipaggio della Potes di San Benedetto che ha trasportato l’uomo, cittadino straniero, al Pronto Soccorso. Pare si sia trattato di una mancata precedenza di una delle auto coinvolte. Per estrarre dall’abitacolo la persona ferita e mettere in sicurezza le tre vetture incidentate, sono intervenuti i vigili del fuoco. Il cittadino straniero è stato trasportato all’ospedale in codice giallo di media gravità.