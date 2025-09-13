Scontro tra bici, grave l’ex maratoneta Marchei

Nello scontro fra due biciclette, (una elettrica), sulla pista ciclabile di San Benedetto, avvenuto alle 13 di ieri in direzione dello chalet Zodiaco, è rimasto gravemente ferito l’ex maratoneta di livello internazionale Marco Marchei, 71 anni originario di Castignano, ma residente a Milano. E’ stato soccorso dal comandante del 1° nucleo sommozzatori della guardia costiera di San Benedetto Giuseppe Simeone, che insieme ai suoi uomini stava rientrando in caserma dopo una missione fuori città. "Ho visto un capannello di persone sulla pista e un uomo a terra, per cui siamo interventi subito – racconta il comandante – Il ciclista non respirava ed aveva gli occhi sbarrati. Presentava una vasta ferita all’altezza della tibia e un forte trauma cranico. Ho subito iniziato la manovra di rianimazione cardio circolatoria, mentre l’infermiere, che fa parte del nostro equipaggio, ha somministrato immediatamente l’ossigeno. In pochi minuti ha ripreso conoscenza e l’abbiamo consegnato all’equipaggio della potes-118 che è arrivato poco dopo. Nel frattempo i miei uomini hanno bloccato il traffico sul lungomare per evitare altri pericoli alla viabilità. Sono stati momenti molto preoccupanti, ma tutto è andato bene". La terribile scena si è svolta sotto gli occhi della moglie di Marco Marchei, entrambi a San Benedetto per trascorrere un periodo di vacanza al mare come avviene ogni anno. L’ex maratoneta è stato stabilizzato in ambulanza e poi trasportato alla piazzola di zona Agraria dov’è atterrata l’eliambulanza che l’ha trasportato all’ospedale di Ancona in codice rosso traumatico. Sul luogo del sinistro è poi intervenuta una pattuglia della polizia locale per gli accertamenti. L’altro ciclista, un uomo di San Benedetto, rimasto lievemente contuso, è tornato a casa, dove in seguito è stato sentito dalla polizia locale che dovrà ricostruire la dinamica del sinistro. Sul posto sono state ascoltate anche le dichiarazioni di alcuni testimoni.

Marco Marchei è un personaggio conosciuto a livello nazionale e internazionale nel mondo dello sport per essere stato un maratoneta della Nazionale Italiana con la cui maglia ha disputato due Olimpiadi, nel 1980 a Mosca e nel 1984 a Los Angeles, ha disputato i Mondiali di Helsinki nel 1983; fu 4° alla Maratona di New York del 1978 e secondo alla Maratona di Boston del 1980. Ha vinto due volte consecutive la Roma-Ostia nel 79 e nell’80, 4° alla Maratona di Roma dell’82 e 2° alla coppa di Maratona del 1983 a Laredo in Spagna. La pista ciclabile di San Benedetto, a ogni buon conto, è teatro di frequenti incidenti fra bici e monopattini elettrici che sfrecciano in entrambe le direzioni, incuranti di bambini, anziani e gente che attraversa.

Marcello Iezzi