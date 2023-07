Scontro tra camion e auto, ferito un conducente a San Benedetto

Violento scontro tra un camion e un’auto poco dopo le otto di ieri, in via Carnia, la strada che da Acquaviva scende verso San Benedetto, nella zona dell’ex mattatoio. È avvenuto in contrada Valle del Forno e a rimanere contuso è stato il conducente di una vecchia Peugeot, soccorso dal personale della Potes-118 di San Benedetto, presente anche un equipaggio della Croce Verde. L’auto è andata praticamente distrutta e il conducente è stato trasportato al "Madonna del Soccorso" in codice giallo. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto, per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti, mentre dei rilievi tecnici del sinistro si sono occupati gli agenti della polizia locale. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge, è stato istituito il senso unico alternato, poiché, a quell’ora, molti automobilisti scendevano verso la costa.