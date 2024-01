Scontro tra due auto a Villa Sant’Antonio. Ausiliari del traffico improvvisati con le torce

Scontro fra due auto, lungo la Salaria, a Villa Sant’Antonio, all’altezza della Rua Ceca. Poteva avere conseguenze ben più grave l’incidente di domenica sera, se qualcuno fosse transitato lungo il marciapiede. Due auto si sono scontrate e una delle due è finita sopra il marciapiede contro una casa. Nell’urto sono rimaste coinvolte una Passat Volkswagen, che procedeva in direzione Ascoli e una Fiat Panda, che invece era diretta verso San Benedetto. Un urto violentissimo, per fortuna solo tanto spavento, ma nessuna grave conseguenza per entrambi gli autisti, uno dei quali sotto choc. Subito è stato lanciato l’allarme, perché i danni non permettevano la rimozione dei veicoli dalla strada. C’è voluto quasi un’ora prima che i mezzi del soccorso stradale giungessero e liberassero la strada, nel frattempo è rimasto bloccato anche il pullman della tratta Ascoli -San Benedetto. Va sottolineato lo spirito civico di alcune persone, che non vedendo arrivare nessuno, si sono organizzate, munite di torce hanno deviato il traffico evitando conseguenze peggiori. I cittadini puntano il dito contro le amministrazioni, di Ascoli e Castel di Lama, sottolineando che quel pezzo di strada ha dei marciapiedi strettissimi, è a peggiorare la situazione è che poco illuminato. "Questo tratto di strada tutte le mattine è percorso dagli alunni della scuola di via Catria, ci sono anche delle porte di abitazioni. Sono state messe in atto tutte le procedure per garantire la sicurezza?".

m.g.l.