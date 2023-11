Scontro tra due auto lungo la Statale. Due feriti e disagi alla circolazione

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale accaduto ieri mattina, alle 8,40 lungo la statale Adriatica all’incrocio con via Alfieri, teatro di continui sinistri.

La viabilità è andata subito in tilt e ci sono stati consistenti incolonnamenti in entrambi i sensi di marcia e con deviazione su strade alternative.

Per cause in corso d’accertamenti sono entrate in collisione una Volkswagen Passat, condotta da un uomo di 78 anni e una Renault Twingo al cui volante si trovava una donna di 42 anni. Entrambi i conducenti sono rimasti contusi.

Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato due equipaggi della Potes che hanno stabilizzato i pazienti e l’hanno trasportati al Pronto Soccorso in codice giallo.

Per i rilievi tecnici è intervenuta una pattuglia della polizia locale che dovrà stabilire le responsabilità dell’accaduto. Gli agenti si sono occupati anche della viabilità, molto intensa per via dell’orario e soprattutto per il molto traffico in entrata per via della giornata di mercato infrasettimanale.

I mezzi diretti verso sud, infatti, sono stati dirottati in via Marradi per bypassare il punto in cui il traffico era stato interrotto per consentire i rilievi ed i soccorsi ai feriti.

A seguito dello schianto i mezzi hanno occupato la carreggiata, poiché la Renault è rimasta di traverso sulla strada e la Volkswagen è finita addosso a un albero ai margini della carreggiata, per cui sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti.