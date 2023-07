Ascoli, tragedia sfiorata al fiume: cade in acqua con lo scooter

Ascoli, 20 luglio 2023 – Attimi di vero e proprio panico lungo le rive del Castellano all’altezza della Cartiera Papale ieri pomeriggio. Intorno alle 17 un ragazzo a bordo di uno scooter, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo del mezzo ed è finito nel fiume sottostante con un volo di un paio di metri in mezzo alle rocce. La sua corsa è terminata contro i sassi nel fondo della scarpata. Sarebbe stata una manovra maldestra del ragazzo che, in sella allo scooter, non ha guardato dietro di sé, convinto di avere ancora un pezzo di ponte: la ruota è invece finita sulla vegetazione e sotto si apriva subito il dirupo. Inizialmente si era sparsa la voce di una bravata ma così non è stato: il giovane stava solo spostando il motorino convinto di avere ancora spazio dietro di sé, quando invece c’era il vuoto coperto dalle piante. Moltissime le persone che in quel momento si trovavano lungo le rive del Castellano in cerca di refrigerio a causa delle temperature torride e hanno assistito in diretta a quanto stava accadendo: proprio la presenza massiccia di bagnanti ha permesso che subito fosse lanciato l’allarme.

Sul posto infatti è intervenuta prontamente un’ambulanza del 118 di Ascoli, con i sanitari a bordo, i vigili del fuoco con due mezzi, la polizia e la municipale. I vigili del fuoco hanno lavorato alacremente per recuperare il giovane e consegnarlo alle cure dei sanitari. Il giovane è stato subito soccorso e dopo essere stato stabilizzato è stato chiesto l’intervento dell’eliambulanza. Icaro 2 è atterrato in zona e ha trasportato il giovane all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona per gli accertamenti del caso: il ragazzo al momento resta in gravi condizioni. Anche il mezzo dopo un lungo lavoro è stato recuperato dai pompieri, che si sono dovuti calare lungo l’argine per strappare il motorino alla corrente del fiume, con conseguente rischio anche di inquinamento delle acque. Il ponte di legno che porta al fiume dal parcheggio della Cartiera, invece, non ha avuto danni.

Adesso alla polizia toccherà capire come è accaduto l’incidente, ma da una prima ricostruzione sembra proprio che il giovane, appena maggiorenne, sia caduto all’indietro mentre faceva manovra con il mezzo. La ricostruzione della vicenda è nelle mani della polizia, tante le persone hanno assistito all’incidente e che saranno in grado di aiutare a ricostruire la vicenda.