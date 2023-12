Scooter contro auto, due feriti: i ragazzi portati a Torrette

Due sedicenni sono rimasti feriti in un terribile schianto accaduto verso mezzogiorno di ieri all’incrocio fra via Giacomo Zanella e via Gabriele D’Annunzio, di fronte al campo sportivo S. Filippo. Entrambi sono stati trasportati in Eliambulanza all’ospedale di Ancona. I ragazzi viaggiavano in sella a uno scooter e percorrevano via Zanella da nord verso sud. Giunti all’incrocio con via D’Annunzio sono entrati in collisione con una BMW che viaggiava su quest’ultima via con direzione mare-monti. E’ stato uno schianto molto severo. I due giovani, R. L. e l’amico A. C. hanno compiuto un volo di alcuni metri riportando contusioni e sospette fratture, per cui i sanitari della Potes-118 di San Benedetto hanno chiesto l’intervento di due eliambulanze atterrate, una dopo l’altra, nella piazzola di via Sgattoni, dov’è avvenuto il rendez vous con le ambulanze della Potes dell’ospedale e con quella della Croce Verde di San Benedetto. Entrambi i giovani, a ogni modo, non hanno mai perso conoscenza. La polizia locale è intervenutaper mettere sotto controllo la zona. Via D’Annunzio è stata chiusa da piazza S. Filippo Neri verso sud

Ma. Ie.