Scooter finisce contro pedone. Paura all’incrocio per l’uomo

Un uomo di 86 anni, F. G. di San Benedetto, è rimasto vittima di un incidente stradale accaduto nella mattina di ieri, alle 10,45 circa, all’incrocio fra via Ugo Bassi e via Mazzocchi, alle spalle del centralissimo Caffè Florian. Urtato da uno scooter, il pensionato è caduto riportando un serio trauma cranico, per cui è stato soccorso dal personale sanitario della potes-118 e trasportato in eliambulanza all’ospedale di Ancona.

La vittima del sinistro è stato urtato accidentalmente da un giovane, figlio di noto imprenditore di Porto d’Ascoli, A. Z., che in sella al suo scooter stava ripartendo dal parcheggio davanti a Coltorti, quindi a velocità ridottissima, ma sufficiente a far cadere l’ottantaseienne che stava attraversando via Ugo Bassi sulle strisce pedonali. Lo scooterista, abbagliato dal sole che in quel momento si rifletteva in quella zona, non ha scorto il pedone urtandolo.

Per i rilievi di legge e per regolare la viabilità, che in quel punto è sempre consistente, è intervenuta una pattuglia della polizia locale. Una considerazione. Le strisce pedonali sono state realizzate a sud dell’incrocio su una strada a senso unico verso sud. Chi riparte dall’incrocio è portato a guadare verso nord e potrebbe non accorgersi subito del pedone. Se realizzate a nord dell’incrocio non vi sarebbero problemi.

Marcello Iezzi