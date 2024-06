Scoperta voragine a bordo strada

La strada che da San Benedetto collega Acquaviva Picena, passando per via Carnia e contrada Valle del Forno, frana. Qualche centinaia di metri dopo il cavalcavia dell’Autostrada, nella giornata di martedì è stata scoperta una voragine di fianco al fossato che attraversa la strada e che qualche anno fa era stato oggetto di un consistente intervento di consolidamento che ad oggi si è rilevato non risolutivo.

Trovandosi in curva ed essendo quel tratto interessato da un imponente canneto che impedisce la visuale, durante i lavori di sfalcio della vegetazione è emerso il crollo di un tratto di terreno sul margine nord della carreggiata che per ragioni di sicurezza è stata subito transennata e segnalata come di dovere. Nella mattina di ieri la voragine è stata riempita con materiali edili mentre la strada è stata segnalata e transennata.

"La situazione è stata presa in carico dall’Ufficio manutenzioni – ha affermato il vice sindaco Tonino Capriotti – e ora si sta valutando che tipo di intervento eseguire per risolvere il problema". Appare evidente che in quel tratto la strada tende a scivolare verso il basso e che l’intervento eseguito qualche anno fa nello stesso punto non è stato risolutivo. Si tratta infatti di una strada comunale che poi, andando verso ovest, si trasforma in provinciale. Alla luce dei fatti, nel primo tratto comunale c’è bisogno di un consistente e rapido intervento di manutenzione.

Marcello Iezzi