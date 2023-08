Scoperti con la droga, reagiscono Arrestati dopo i pugni ai carabinieri

Nell’ambito dei servizi di controllo lungo la fascia costiera, messi in atto dal comando provinciale dei carabinieri e dal comando compagnia di San Benedetto, sono stati arrestati due cittadini stranieri con l’accusa di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L’operazione è stata condotta dai militari del nucleo operativo radio mobile di San Benedetto, sulla fascia litoranea. I militari dell’arma avevano notato diversi giovani che si erano radunati, a ridosso della spiaggia, attorno a due stranieri di nazionalità africana. Sospettando che stavano spacciando droga, i carabinieri sono intervenuti e durante il blitz i due giovani stranieri sono fuggiti, abbandonando la sostanza stupefacente che poi è stata recuperata. Quando i militari sono riusciti a raggiungere i fuggitivi, di 27 e 28 anni, gli stessi hanno reagito con calci e pugni. Entrambi, però, sono stati bloccati, perquisiti e trovati in possesso di piccole quantità di Marijuana ed a terra è stato trovato materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione.

Complessivamente i carabinieri hanno sequestrato 20 grammi di droga già suddivisa in dosi. Nei confronti dei due stranieri è scattato l’arresto e al termine dell’udienza di convalida del provvedimento, presso il Tribunale di Ascoli, il Gip ha disposto la custodia cautelare nel carcere di Marino del Tronto. I controlli del territorio hanno visto in campo ben 17 pattuglie dislocate lungo le strade cittadine e periferiche, i cui militari hanno identificato 204 persone e controllato 144 veicoli. L’attività ha consentito di accertare 14 violazioni al codice della strada, cinque sanzioni amministrative comminate ad altrettanti automobilisti che guidavano sotto l’effetto di alcool e che in qualche caso si sono visti sequestrate il veicolo oltre al ritiro della patente.

ma. ie.