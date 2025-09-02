Scoperti furbetti dei rifiuti: "Ora pugno duro"

Questa vola, a denunciare, è stata la stessa Picenambiente. Il tutto dopo le scene di degrado urbano che hanno colpito il Paese Alto di San Benedetto. Davanti all’isola ecologica del borgo sono stati abbandonati sacchi di immondizia indifferenziata pieni di lattine d’olio sversate, cassette di cartone, fusti di bevande e perfino piante da esterno. Un episodio che ha destato indignazione tra residenti e operatori di PicenAmbiente, costretti a intervenire su un’area compromessa dalla sporcizia e dal danneggiamento della pavimentazione storica. Allertato dai cittadini, l’ispettore ambientale ha effettuato un controllo accurato del contenuto dei sacchi. Proprio lì ha rinvenuto gli indizi che hanno permesso di risalire alle attività commerciali responsabili. Nei loro confronti sono scattati immediatamente i verbali con l’applicazione della sanzione più pesante prevista dal regolamento. Non si escludono, inoltre, risvolti di natura penale per il danno ambientale causato dallo sversamento dell’olio. Durissimo il commento del presidente di PicenAmbiente, Rolando Rosetti: "Si prefigura il danno ambientale con risvolti penali per tutte le attività coinvolte in questo scempio".

Un atteggiamento che Rosetti ha definito "irrispettoso e irriguardoso per la città, per i residenti, per i turisti, e per le stesse altre attività del Paese Alto che conferiscono correttamente e rispettano le regole base della raccolta differenziata". Il presidente ha evidenziato che non si tratta di un episodio isolato: "Questa situazione non è figlia solamente di questo weekend ma è dall’inizio dell’estate che si protrae nonostante l’ispettore ambientale abbia continuamente avvisato le attività commerciali". A preoccupare maggiormente sono le conseguenze materiali legate ai danni dell’olio sulla pavimentazione. Sul fronte dei controlli, l’impegno è costante. "Il monitoraggio da parte degli operatori di PicenAmbiente e da parte dell’ispettore ambientale sarà sempre costante, ma abbiamo bisogno della cooperazione da parte di tutti i cittadini e soprattutto delle attività. Si tratta di un lavoro, che va fatto in maniera sinergica". Rosetti ha voluto infine lanciare un messaggio chiaro verso chi utilizza i social come strumento di critica: "Essere messi perennemente alla berlina da parte di alcune pagine social che pubblicano foto di cassonetti pieni di immondizia giusto per aumentare la propria popolarità è svilente per l’Azienda e soprattutto per gli operatori che quotidianamente fanno del loro meglio per offrire un servizio all’altezza delle aspettative dei cittadini. Siamo a conoscenza delle nostre problematiche e criticità e stiamo lavorando per migliorarci e elevare ulteriormente i servizi offerti".

Emidio Lattanzi