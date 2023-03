Scoperto a rubare al centro commerciale Allontanato marocchino

Un cittadino di nazionalità marocchina è stato denunciato dalla polizia di San Benedetto per furto aggravato continuato ai danni di un centro commerciale di Grottammare. A carico dello stesso cittadino magrebino il questore di Ascoli ha disposto il foglio di via obbligatorio dal comune di Grottammare per la durata di tre anni. Le indagini degli investigatori della polizia di Stato sono scattate dopo la denuncia del titolare del centro commerciale che aveva notato l’ammanco di capi d’abbigliamento per un valore complessivo di circa 300 euro. Merce che il lestofante magrebino, già gravato di altri analoghi reati, aveva portato via a più riprese. L’identificazione dell’uomo è stata resa possibile grazie alle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza interna al reparto di abbigliamento. Per tre anni il cittadino straniero non potrà più mettere piede in territorio di Grottammare, se vuole evitare il rischio di essere arrestato e condotto in carcere, nel rispetto di quanto prevede la legge in questi casi.