Scopri Ascoli con la Guida, Tour Turistici in Centro Storico dal Luglio al Settembre

Le guide turistiche abilitate dell’associazione ‘Marche V Regio’ sono ripartite, anche per questa estate 2023, con ‘Scopri Ascoli con la guida’, fino a settembre, in collaborazione con il Comune. I tour partono dall’Ufficio di informazioni turistiche di piazza Arringo. Nel mese di luglio: solo la mattina alle 10.30, il pomeriggio solo su prenotazione, nel weekend, sia la mattina che il pomeriggio. Nel mese di agosto, invece, le visite guidate si effettueranno durante tutta la settimana, mattino e pomeriggio. Si andrà alla scoperta del centro storico di Ascoli, ovvero delle due piazze principali e del quartiere medievale. L’itinerario si svolge in lingua italiana, ma si può richiedere la guida in lingua straniera (inglese, francese, spagnolo, tedesco) su prenotazione. E ancora, a luglio e agosto, è in programma la visita in notturna ‘Ascoli by night’: il mercoledì alle 21.30. Info: 0736298334.