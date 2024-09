Scorci di musica in paese

A Grottammare si è svolto anche quest’anno, dopo il successo delle prime due edizioni, ’Piano piano nel borgo. Pianoforti in cerca di pianisti’, nella zona del Vecchio Incasato del paese alto. Cinque pianoforti sono stati posizionati nei luoghi più suggestivi del paese rivierasco. Gli strumenti sono stati suonati, nelle varie postazioni messe a disposizione, da pianisti giovani e non solo, sia da compositori che da interpreti, ma anche da ’semplici’ passanti. I pianoforti sono stati collocati in alcuni luoghi del Vecchio Incasato della città: uno è stato posizionato in largo Palmaroli, altri due strumenti in piazza Peretti, il quarto pianoforte è stato sistemato di fronte alla chiesa di Santa Lucia, infine, un altro strumento ha trovato posto sopra il Torrione della Battaglia. Durante la manifestazione, si è tenuto anche il concerto della pianista e compositrice di fama mondiale Giuseppina Torre, che ha presentato il suo ultimo album ’The choice’. Nel 2021, all’artista era stata conferita l’onorificenza di ’Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana’, per il suo impegno nella battaglia contro la violenza sulle donne. La terza edizione dell’evento è stata organizzata dal Consorzio vecchio incasato Grottammare e da Vecchio incasato eventi, con la direzione artistica di Daniele Gioia e grazie al patrocinio del Comune di Grottammare. Durante la serata, per i locali del paese alto di Grottammare, si è registrato il ’tutto esaurito’, con musica dal vivo inclusa. La bella iniziativa è stata anche un’occasione per improvvisare duetti e divertirsi suonando il pianoforte, con abilità e passione.

Giuliano Centinaro