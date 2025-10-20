Screening anti cancro, tutti in fila per la prevenzione

San Benedetto, 20 ottobre 2025 – Rotonda Giorgini affollata ieri mattina a San Benedetto, dove la Carovana della Salute ha fatto tappa con la sua iniziativa di prevenzione sanitaria gratuita promossa dalla Fnp Cisl Pensionati. L’appuntamento, ospitato in piazza Carlo Giorgini, ha visto la partecipazione di tantissimi cittadini che hanno approfittato dei servizi messi a disposizione da medici, volontari e specialisti dell’Ast Ascoli Piceno.

L’iniziativa, curata dal Dipartimento di Prevenzione dell’Ast, si inserisce nel percorso itinerante avviato nel 2018 dalla Cisl per portare la salute tra la gente, con particolare attenzione a anziani, donne e persone in difficoltà economica. Durante la mattinata si sono svolti screening gratuiti e consulenze sanitarie, tra cui controlli oculistici, test di glicemia e pressione, valutazioni dell’osteoporosi e dell’udito, in collaborazione con Croce Rossa Italiana e Acustico.

Accanto agli esami medici, laboratori e momenti formativi hanno animato la giornata, con lezioni dedicate ad anatomia e fisiologia renale per studenti delle scuole e incontri su attività motoria, riabilitazione, neurosviluppo e salute femminile. Il contributo delle associazioni Aned e Airp ha arricchito ulteriormente il programma. “Negli ultimi mesi – ha siegato il direttore generale dell’Ast Antonello Maraldo – abbiamo lavorato molto per aprirci al territorio. L’idea che si ha della sanità nel Piceno è spesso sbagliata: il nostro territorio è ai primi posti, a livello regionale e nazionale, per attenzione alla prevenzione”. Maria Teresa Ferretti, responsabile Cisl Ascoli Piceno, ha evidenziato: “La salute è fondamentale per rendere il lavoratore e la lavoratrice più propensi ad affrontare al meglio il proprio impegno. È per questo che portiamo in piazza queste iniziative. Abbiamo visto che le Marche sono in buona situazione, ma molti rinunciano alle cure: per noi questi momenti servono ad avvicinare le persone al miglioramento della salute. Un ringraziamento all’Ast, senza la quale non saremmo riusciti a realizzare tutto questo”.