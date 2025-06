Screening, boom di adesioni a Cupra

Una risposta che è andata ben oltre ogni aspettativa quella delle donne di Cupra Marittima che nella giornata di ieri si sono sottoposte allo screening per la prevenzione senologica e ginecologica presso il Distretto sanitario, per iniziativa dell’associazione ‘I Girasoli’. "Una risposta altissima – afferma la responsabile dell’Associazione, Benedetta Cerasani – Dalle ore 9 alle 14 abbiamo visitato 50 donne e ne avevamo una quarantina in lista d’attesa. Due i medici che hanno operato, il dottor Alessandro De Luca per la senologia e il dottor Matteo Moretti per la ginecologia. Abbiamo rilevato alcuni casi positivi a livello senologico, ma tutti benigni che, a ogni modo comunicheremo alle autorità sanitarie per continuare il monitoraggio delle pazienti. Tutte hanno apprezzato l’utilità di fare prevenzione in un giorno non lavorativo e questo ha favorito l’elevata partecipazione allo screening di prevenzione. E’ la dimostrazione di come il no Profit possa interagire con le attività del servizio sanitario pubblico. Se si riuscisse a lavorare insieme l’obiettivo di portare le donne a fare prevenzione si raggiungerebbe in tempi più brevi". L’Associazione ‘I Girasoli’ tra le varie attività si occupa della tutela del malato oncologico ed opera prevalentemente in Abruzzo, nel Lazio e nel Molise.

All’apertura dell’iniziativa hanno presenziato i vertici dell’amministrazione comunale: "Questa attività di prevenzione è nata in collaborazione con l’Associazione, la farmacia Comunale e l’amministrazione comunale stessa – afferma il sindaco Alessio Piersimoni – Durante l’inverno, grazie al consigliere Massimiliano Sgrilli abbiamo promosso vari incontri come quello sul Pavimento pelvico; Sesso e adolescenza; Rapporti tra social e giovani e oggi lo screening senologico e ginecologico. Sono state così tante le richieste che abbiamo già pensato di riproporlo, magari con il coinvolgimento dell’Ast, per venire incontro alle donne che oggi non è stato possibile accettare e che si sono messe in lista d’attesa". Restando in tema di salute e di prevenzione della stessa, il sindaco Alessio Piersimoni ha aggiunto: "L’estate è arrivata, stanno arrivando anche i turisti ed è necessario, anzi fondamentale, riattivare quanto prima il servizio di guardia medica turistica nel locale istituzionale, presso la palestra polivalente sul lungomare di Cupra. Un servizio molto richiesto dai bagnanti e pertanto indispensabile.

