Screening gratuito ai reni, sessanta esami effettuati in poche ore

Grande partecipazione, con circa una sessantina di esami effettuati in tre ore, allo screening organizzato a palazzo dei Capitani dall’unità operativa complessa di nefrologia e dialisi diretta da Giuseppe Fioravanti dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, in occasione della ‘Giornata mondiale del rene 2023’. L’iniziativa si è svolta anche a San Benedetto ed ha permesso ai cittadini, sia di sottoporsi gratuitamente al controllo della pressione arteriosa e all’esame delle urine con multisticks, sia di ricevere consigli dal nefrologo con il rilascio cartaceo di indicazioni di comportamento. Presente, sia ad Ascoli, sia in riviera, una equipe medico-infermieristica del reparto di nefrologia dell’ospedale ‘Mazzoni’ che ha eseguito gli esami su quanti hanno aderito nel corso di una mattinata, dalle 9 alle 12. Ad occuparsi dell’accoglienza, invece, ci hanno pensato i volontari della Croce Verde di Ascoli. La giornata è nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie renali che colpiscono il 10% della popolazione: ne soffrono 800 milioni di persone al mondo e 50 milioni in Europa. Diventa centrale, dunque, la prevenzione ma anche la cura del fenomeno: di qui l’importanza sanitaria della branca specialistica che se ne occupa. L’iniziativa in Italia è promossa dalla Fondazione italiana del rene (Fir) in collaborazione con la Società italiana di nefrologia e, quest’anno, ha avuto come tema ‘Salute dei reni per tutti - Prepararsi agli eventi inattesi, sostenendo i pazienti fragili’ per ribadire l’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e della corretta gestione delle malattie non trasmissibili, comprese le malattie renali. Adottare comportamenti preventivi, migliorare la consapevolezza dei fattori di rischio e ricevere informazioni aggiornate sulle malattie renali, può migliorare la qualità di vita dei pazienti.

Lorenza Cappelli