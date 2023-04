Screening gratuito per i reni

Screening gratuito per la prevenzione delle malattie renali, domani, dalle 9 alle 12, ad Acquasanta e a Venarotta. Nell’occasione sarà possibile incontrare un nefrologo nello studio del medico di medicina generale e sono invitati, senza necessità di prenotazione, tutti i residenti dei comuni della comunità montana della provincia di Ascoli. Promotrice della giornata di prevenzione è l’unità operativa complessa di nefrologia e dialisi dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli diretta da Giuseppe Fioravanti, in collaborazione con la medicina generale, allo scopo di coinvolgere nello screening gratuito per la prevenzione delle malattie renali le popolazioni dell’Unione montana colpite dal terremoto del 2016. Per coloro che aderiranno all’iniziativa sono previsti una breve raccolta anamnestica, il controllo della pressione arteriosa, l’esame delle urine con multisticks, i consigli del nefrologo e il rilascio cartaceo di indicazioni di comportamento. "Dopo lo screening organizzato in occasione della Giornata mondiale del rene 2023, il 9 marzo scorso, con iniziative sia ad Ascoli che a San Benedetto, ho ritenuto opportuno – dice il primario Giuseppe Fioravanti – prestare attenzione alle popolazioni del territorio montano che spesso hanno difficoltà a raggiungere i nosocomi della nostra Ast". Nel territorio dell’Ast di Ascoli continua, dunque, la campagna di sensibilizzazione sull’importanza della cura dei reni, con l’impegno del reparto di nefrologia, allo scopo di creare consapevolezza su comportamenti preventivi, sui fattori di rischio e su come convivere con una malattia renale. Tale campagna è nata per sensibilizzare l’opinione pubblica alle malattie renali che colpiscono il 10% della popolazione: ne soffrono 800 milioni di persone al mondo e 50 milioni in Europa.

l.c.