Scritte choc a scuola. Frasi oscene e macabre contro una ragazza:: "Tre casi in pochi giorni"

Per tre volte, dal 16 settembre scorso a ieri, sono comparse scritte vergognose all’esterno di un istituto superiore di Ascoli. Nel mirino una studentessa oggetto di frasi oscene, offensive, ad esplicito contenuto sessuale; ma contro di lei, indicata con nome, cognome e classe che frequenta, sono state scritte vere e proprie minacce di morte, oltre ad un macabro invito al suicidio. Una situazione gravissima sulla quale stanno indagando gli agenti della Polizia municipale di Ascoli che hanno acquisito i filmati di alcune telecamere di sicurezza della zona in questione nella speranza che, almeno per l’episodio di ieri (il più grave) sia stato inquadrato l’autore del vile gesto. Gli agenti della caserma Dionisi sono intervenuti tempestivamente ieri mattina e stanno indagando per risalire a chi si è macchiato di questo gesto irresponsabile e minaccioso ripetuto nel tempo. La magistratura si appresta ad aprire un fascicolo per l’ipotesi di reato di atti persecutori (stalking). L’intenzione è fare in fretta perché c’è il timore che le pressioni psicologiche che qualcuno sta facendo alla giovanissima ascolana per motivi ancora ignoti, possano trasformarsi in pericolo per l’incolumità fisica. "Quanto accaduto in queste settimane è gravissimo. Sono propenso a pensare che non sia maturato in ambiente scolastico, ma che l’autore sia esterno al mondo della scuola, altrimenti qualcosa sarebbe trapelato: ma questo, purtroppo, rende la situazione ancora più grave e mi auguro che l’autore venga al più presto individuato" ha detto ieri il dirigente scolastico. "La ragazza a noi non ha raccontato nulla ed ha frequentato con regolarità le lezioni; so che la famiglia si sta rivolgendo alle forze di polizia. Chi ha fatto queste scritte – ha proseguito – è una persona malata e il suo è un comportamento maniacale. Ripeto, sono sicuro che non si tratta di uno studente, ma questo mi preoccupa ancora di più". Il primo episodio di scritte era avvenuto il 16 settembre, il secondo qualche giorno dopo: è stata sempre utilizzata una bomboletta di vernice spray rossa. "Abbiamo tutte le volte avvisato la Questura e la Provincia, quale ente proprietario della sede scolastica" aggiunge il collega dirigente scolastico. "Le prime due volte le scritte avevano contenuto solo a sfondo sessuale, ma stavolta l’autore è passato addirittura alle minacce di morte. Cinque scritte, all’ingresso dell’istituto e una nella casa di fronte. Spero che venga molto presto individuato l’autore di questi gravissimi graffiti, certamente una persona inqualificabile. Mi dispiace per la ragazza, quanto sta accadendo è gravissimo e colpisce il fatto che questi episodi di scritte volgari e minacciose si siano ripetuti a distanza di pochi giorni". Peppe Ercoli