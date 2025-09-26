Scritte choc contro studentessa sui muri di una scuola ad Ascoli: “Insulti e ignobile invito al suicidio”

Ascoli, 27 settembre 2025 – Scritte dal contenuto sessualmente esplicito, minaccioso e con perfino inviti al suicidio sono comparse questa mattina sui muri di una scuola di Ascoli. Nel mirino una studentessa di una scuola superiore, citata con nome e cognome. Non è il primo episodio: già il 16 settembre e nei giorni successivi, ignoti avevano imbrattato le pareti con frasi oscene, sempre con la stessa vernice rossa.

La gravità del gesto ha suscitato immediata preoccupazione. I dirigenti scolastici hanno espresso solidarietà alla giovane e chiesto che il responsabile venga individuato al più presto. Sulle scritte indagano i carabinieri e la Polizia Municipale, con il coordinamento della Procura.

Particolarmente dura la condanna della Cgil di Ascoli Piceno. "Questo gesto va ben oltre l’atto di semplice vandalismo – ha denunciato Maria Calvaresi, della segreteria confederale – è l’espressione violenta di una cultura patriarcale e dello stupro ancora troppo radicata. Agli insulti misogini e razzisti si aggiunge un ignobile invito al suicidio. Sono scritte talmente vergognose che avrebbero dovuto essere rimosse subito, e invece ci risultano ancora presenti”.

A rincarare la dose è Enzo Di Vita, segretario del FLC Cgil provinciale: "Chiamiamo in causa il sindaco Fioravanti, le istituzioni e la direzione scolastica: è necessario assumersi la responsabilità dell’accaduto e mettere in campo azioni concrete contro la cultura patriarcale e il bullismo. La scuola deve tornare a essere un luogo sicuro e di formazione per ragazze e ragazzi”.