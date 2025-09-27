Scritte contro la studentessa, striscione di solidarietà davanti alla scuola

Ascoli Piceno, 27 settembre 2025 – Ascoli Piceno ha reagito con veemenza e determinazione nell’esprimere solidarietà alla giovane studentessa vittima di un’aggressione psicologica manifestata con tre episodi di scritte oscene e macabre vergate all’esterno dell’istituto scolastico che frequenta. Parole di odio, diffamatorie a sfondo sessualmente esplicito che nell’ultimo dei tre episodi sono sfociate anche in minacce di morte e inviti addirittura al suicidio.

Stamani al posto delle scritte, che sono state coperte per la terza volta con vernice grigia, sono apparsi due striscioni, uno nella facciata dell’istituto e l’altro nel palazzo di fronte. Contengono messaggi forti a sostegno della ragazza, della libertà delle donne di gestire i propri sentimenti, di forte condanna per chi si è macchiato di questa azione reiterata tre volte, a cominciare dal 16 settembre scorso. Già venerdì pomeriggio si è svolta una manifestazione spontanea organizzata velocemente da Libere Tutte, alla quale hanno partecipato tante persone, giovani e meno giovani.

Proseguono intanto le indagini per arrivare ad identificare l’autore delle scritte vergognose.