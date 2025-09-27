Le risposte di Birmingham

Beppe Tassi
Ascoli
Scritte contro la studentessa, striscione di solidarietà davanti alla scuola
27 set 2025
PEPPE ERCOLI
Cronaca
Scritte contro la studentessa, striscione di solidarietà davanti alla scuola

Cancellate per la terza volta con la vernice le frasi oscene. Proseguono le indagini per capire chi ci sia dietro un gesto tanto vigliacco

Lo striscione di solidarietà alla ragazza vittime di pesantissime scritte sui muri della scuola

Per approfondire:

Ascoli Piceno, 27 settembre 2025 – Ascoli Piceno ha reagito con veemenza e determinazione nell’esprimere solidarietà alla giovane studentessa vittima di un’aggressione psicologica manifestata con tre episodi di scritte oscene e macabre vergate all’esterno dell’istituto scolastico che frequenta. Parole di odio, diffamatorie a sfondo sessualmente esplicito che nell’ultimo dei tre episodi sono sfociate anche in minacce di morte e inviti addirittura al suicidio.

Stamani al posto delle scritte, che sono state coperte per la terza volta con vernice grigia, sono apparsi due striscioni, uno nella facciata dell’istituto e l’altro nel palazzo di fronte. Contengono messaggi forti a sostegno della ragazza, della libertà delle donne di gestire i propri sentimenti, di forte condanna per chi si è macchiato di questa azione reiterata tre volte, a cominciare dal 16 settembre scorso. Già venerdì pomeriggio si è svolta una manifestazione spontanea organizzata velocemente da Libere Tutte, alla quale hanno partecipato tante persone, giovani e meno giovani.

Proseguono intanto le indagini per arrivare ad identificare l’autore delle scritte vergognose.

