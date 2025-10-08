Scritte oscene contro la studentessa. Il collettivo femminista si mobilita: "Pensiamo a una manifestazione"

Scritte oscene e minacce di morte che campeggiano per ore sui muri delle scuole. Prima dell’episodio di Ragioneria, di una decina di giorni fa, ce n’erano stati altri due. Poi l’altroieri la città ha dovuto fare i conti con una serie scritte irripetibili ai danni della studentessa. I genitori della minorenne hanno presentato una nuova denuncia ai carabinieri. Purtroppo alcune telecamere degli istituti superiori risultano non funzionanti. Lunedì il collettivo transfemminista Liber*Tutt* ha convocato un presidio per decidere come reagire, come movimento e come città tutta, a questa vicenda spaventosa.

Come Collettivo avete intenzione di organizzare manifestazioni o proteste?"Noi di Liber* Tutt*ə stiamo valutando insieme alle ragazze, ragazzɜ e ragazzi delle scuole la possibilità di mobilitarci. Ne abbiamo parlato durante l’assemblea aperta chiamata ieri sera alla biblioteca pubblica. Erano presenti anche rappresentanti del corpo docente e delle famiglie che riteniamo abbiano il dovere di partecipare alla mobilitazione e di attivarsi anche tramite consigli di istituto di classe ecc perché la loro voce sia ascoltata da chi ha i mezzi politici ed istituzionali per attuare cambiamenti reali".

Che ne pensate dell’atmosfera in città e non solo?"In sintesi, manca competenza e approccio sistemico al problema. Nonostante questo, sia al presidio organizzato la scorsa settimana davanti ai Geometri che all’assemblea, abbiamo notato grande partecipazione. Un centinaio di persone erano di fronte alla scuole e almeno 50 al polo Sant’Agostino. Lɜ studentɜ sono molto più consapevoli di quel che alle persone adulte piace pensare, sarebbe importante iniziare ad ascoltare davvero le loro necessità. Le resistente istituzionali e politiche sui percorsi di educazione sessuo-affettiva e al consenso sono ridicole e faziose. Queste, affiancate a commenti inappropriati che ci sono stati riportati da dentro le scuole – commenti fatti da persone adulte che nelle scuole lavorano – rimandano ad un quadro preoccupante. Lo abbiamo già detto al presidio, lo ripetiamo: la violenza che si pratica è sempre quella che si apprende. Quindi se vediamo un esacerbarsi della violenza maschile sulle donne anche tra i giovanissimi la domanda da farsi è: da chi hanno imparato? E no, la colpa non è dei videogiochi. Educare al consenso e alla critica della violenza patriarcale è fondamentale. Inoltre parlare di violenza patriarcale non significa dare per scontato che a perpetrarla sia un uomo, il patriarcato non identifica un genere ma un costrutto socio-culturale. Donna, uomo, persone non binarie, trans non importa. Chiunque usi un tale linguaggio di odio mistificando i costumi sessuali di una donna per dipingerla come una persona che merita il male sta agendo violenza patriarcale".

Avete consigli per la ragazza o la sua famiglia?"Importante è dare alla ragazza colpita tutto il sostegno possibile e, ci teniamo a dirlo, ricordarle sempre che nulla di quanto sta accadendo è sua responsabilità. Noi ci siamo, lo sa la famiglia così come la diretta interessata. In generale consigliamo di rivolgersi a servizi specializzati, come i Centri Antiviolenza, e a figure adulte di riferimento nella scuola (quando e se ce ne sono) e nella comunità. Ribadiamo che è fondamentale proteggere la privacy della ragazza, tutelare il suo diritto al consenso e all’autodeterminazione".

Le scritte sono state visibili in più parti della città per diverse ore, stavolta."Sì. Ci dicono per motivi di indagine. Ma non ci spieghiamo il perché del ritardo nella rimozione. Dopo il nostro presidio il Comune si era affrettato a rimuovere tutto. Dovevamo chiamare altre mobilitazioni davanti ad ogni liceo e scuola colpita perché stavolta avvenisse lo stesso? Ci fa rabbia che le foto siano state ripostate da moltɜ senza che si comprendesse quale fosse la posta in gioco. Ad esempio, non sono state nascoste alcune parole che potevano mettere a rischio ulteriore la privacy e la serenità della ragazze e della sua famiglia".

Eleonora Grossi