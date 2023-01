Scrittura creativa, otto lezioni con la Blow Up

L’associazione culturale Blow Up ha presentato il laboratorio "La vita delle Prole, teoria pratica dell’arte narrativa". Otto lezioni di scrittura e lettura creativa a cura dello scrittore Vincenzo Maria Oreggia. Il corso, rivolto non solo ad aspiranti scrittori, ma a chiunque voglia affinare la propria sensibilità linguistica, si articola in un appuntamento a settimana, della durata di due ore ciascuno, tutti i mercoledì a partire dal 15 febbraio, dalle 19.30 alle 21.30, presso l’Ospitale delle Associazioni al Paese alto di Grottammare. L’avvio del laboratorio è subordinato all’iscrizione di almeno otto partecipanti, per un numero massimo di 16. E’ previsto il rilascio di un attestato di frequenza. Ogni scrittore è innanzitutto un lettore. L’esercizio a migliorare le proprie capacità espressive passa attraverso l’amore per la lingua della grande letteratura. Attenzione alla parola, dunque, in primo luogo, allenandosi a riconoscere le singolarità stilistiche che rendono un testo letterario intensamente espressivo. Il costo è di 160 euro comprensivi di tessera "F.I.C." 2022-2023 dell’Associazione Blow Up. Contatti per iscrizione: [email protected] Oreggia è scrittore, ha collaborato con importati riviste culturali ed è autore di romanzi, raccolte poetiche sceneggiature teatrali.