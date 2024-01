’Scrivere per la musica’, torna l’evento a Castorano

Torna l’appuntamento con ‘Scrivere per la Musica’, il premio nazionale di poesia Città di Castorano. Il 27 gennaio, in sala consiliare, alle 17.30 , verrà presentata la poesia vincitrice arrangiata dal maestro Sergio Morganti e cantata da Ciro D’Alessio. Si tratta della V edizione che l’amministrazione Fanesi porta avanti – commenta Daniela Vittori, vice sindaco con delega alla cultura –. Il concorso, che rappresenta un fiore all’occhiello, non si è mai fermato, neanche durante la pandemia. Sono giunte centinaia di poesie da tutta Italia di autori di varie età. Dopo un lavoro di raccolta da parte degli uffici comunali, di selezione fatta dalla giuria, il 27 gennaio ascolteremo la poesia vincitrice trasformata in musica". Per la 19esima edizione Sestili propone Kriss Corradetti chitarrista e compositore marchigiano, che presenterà "Jazz Man Doit" con tracce originali e cinque tributi a brani famosi della musica italiana, in cui utilizzerà lo strumento italiano per antonomasia, il mandolino. Corradetti sarà accompagnato dal flautista Giacomo Lelli (ha suonato Goran Kuzminac, con Clive Bunker dei Jethro Tull ) e Massimo Manzi. La voce recitante per le tre poesie finaliste sarà di Chiara Conti che ha lavorato con Marco Bellocchio.